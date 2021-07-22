Москва 24: как получить кредит на образование

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23 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Государственная поддержка образовательного кредитования в 2021 году".

О том, кто может получить кредит на образование, распространяется ли программа финансовой поддержки на зарубежные вузы, и о многом другом, расскажет заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Смотрите прямую трансляцию 23 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.