Более 600 тысяч человек посетили "Ленту Мебиуса" на ВДНХ за год

Фото: пресс-служба ВДНХ

Свыше 600 тысяч человек посетили урбан-тропу "Лента Мебиуса" с начала работы в июне 2023 года, сообщили Москве 24 в пресс-службе ВДНХ.

"Лента Мебиуса" представляет собой непрерывный пешеходный маршрут в форме знака бесконечности, длина которого составляет 340 метров, окруженная Садом пяти чувств, где высажено более 130 видов растений.

Высота сооружения достигает 9,5 метра, когда сама прогулочная дорожка поднята на 8,4 метра. С самой высокой точки тропы открывается вид на Останкинскую башню и обширную территорию ВДНХ: Центр "Космонавтика и авиация", фонтан "Золотой колос", сирингарий и Сочинская горка.

Помимо этого, тропа привлекает не только прогулкой, но и возможностью узнать что-то новое. Так, на внутренней поверхности "Ленты" можно найти множество высказываний писателей и мыслителей на тему бесконечности, а также интересные факты о знаменитых объектах столицы.

В ноябре 2023-го "Лента Мебиуса" была удостоена золотого диплома в номинации "Лучший реализованный объект средового дизайна" на "XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре". Премия имеет статус высшей российской профессиональной награды национального значения в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения.

Ранее москвичам рассказали об обновленной программе "Зеленого маршрута" по воздушной экотропе, розариям и другим живописным местам. Уточняется, что в него вошли 42 локации на ВДНХ, в парке "Останкино" и ботаническом саду. Каждая из них знакомит с разнообразием природных экосистем. Начать прогулку можно у любого входа на территорию главной выставки страны, а затем следовать по точкам в удобном порядке.