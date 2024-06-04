04 июня, 13:31Политика
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Фото: Brittany E. N. MurphyU.S. Army Space and Missile Defense Command via AP
Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов Америки 4 июня провело учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщается на сайте базы Космических сил США.
Запуск прошел в 00:56 (10:56 по московскому времени) с базы Ванденберг.
Ранее Штаты сообщили, что проведут два запуска МБР 4 и 6 июня. Испытания пройдут с целью "демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности". Кроме того, в командовании добавили, что США заранее предупредили об этом Россию.
До этого Минобороны РФ сообщило об успешном пуске баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Его проводили в рамках госиспытаний перспективных комплексов. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, пуск является подтверждением стабильности ракет.
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