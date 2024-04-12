МО РФ сообщило об успешном пуске баллистической ракеты с полигона Капустин Яр

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Его проводили в рамках госиспытаний перспективных комплексов. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, пуск является подтверждением стабильности ракет.

"Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Минобороны РФ добавило, что задачи были выполнены в полном объеме.

Ранее Минобороны провело успешный учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования на государственном испытательном космодроме Плесецк. По данным ведомства, ракета оснащена разделяющей головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

До этого запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" успешно состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Это происходило в интересах Минобороны России.