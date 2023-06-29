13:42Политика
Встретившие Путина жители Дербента продемонстрировали поддержку и радость – Песков
Фото: kremlin.ru
Жители Дербента, встретившие Путина во время его визита в Дагестан, проявили абсолютную поддержку и радость. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что, несмотря на санитарно-эпидемиологический режим, действующий вокруг Путина, президент решил не оставлять без внимания ожидающих его жителей.
"Это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения", – описал встречу Путина с местным населением Песков.
В ходе поездки в Дербент Путин посетил Джума-мечеть по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Помимо прочего, президент подчеркнул, что взаимоуважение и хорошие отношения мусульман и христиан России способствуют укреплению единства народа страны. Заслуга в укреплении межконфессионального мира в России, по словам Путина, заключается именно в работе священнослужителей.
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