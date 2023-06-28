Из-за санкций зарубежные направления перестали привлекать туристов из РФ – Путин

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Санкции и русофобия привели к тому, что зарубежные туристические направления перестали быть привлекательными для россиян. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по вопросам развития туризма в Дербенте.

"В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. <...> Сыграли свою роль внешние факторы – разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств. <...> По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан", – цитирует его ТАСС.

По словам президента, в итоге зарубежные туристические направления теряют не только деньги, но и репутацию. Россия между тем может похвастаться большим разнообразием вариантов отдыха, что отличает ее от других стран. Сегодня для развития внутреннего туризма в РФ есть все условия, подчеркнул глава государства.

"Мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма. И это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей, и целых <...> регионов", – добавил Путин.

Так, например, в стране развивают транспортную инфраструктуру, строят новые гостиницы, благоустраивают общественных пространства. В сегменте внутрироссийского туризма сегодня реализуется большое количество предпринимательских инициатив, подытожил президент.

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