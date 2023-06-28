Россиянам рассказали о самых дорогих отечественных авианаправлениях в июне

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Авиабилеты в Сочи, Махачкалу и Минеральные воды стали самыми дорогими среди российских направлений в июне 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Яндекс Путешествия".

Средняя стоимость авиабилетов в обе стороны в Сочи составила 17,7 тысячи рублей, в Махачкалу – 16,5 тысячи и в Минеральные воды – 16,1 тысячи рублей.

Самая низкая стоимость перелета зафиксирована в Уфу (9,1 тысячи рублей), Москву (10,7 тысячи рублей) и Екатеринбург (10,8 тысячи рублей). Взять билеты в обе стороны в Санкт-Петербург можно за 12,5 тысячи рублей, а в Калининград за 10,8 тысячи рублей.

Что касается проживания, то дороже всего отели стоят в Сочи – 6,5 тысячи рублей за сутки, Санкт-Петербурге – 6,3 тысячи рублей и Калининграде – 5,8 тысячи рублей.

Как уточняется в исследовании, средняя цена перелета по России в обе стороны за год выросла на 36% до 13,7 тысячи рублей. Стоимость проживания в отеле составила 5,9 тысячи рублей за сутки.

При этом в июне россияне чаще всего летали отдыхать в Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Калининград и Минеральные Воды.

Ранее туроператоры рассказали, что самыми дешевыми направлениями путешествий за границу являются страны Юго-Восточной Азии и Арабские Эмираты.

Самый бюджетный вариант обойдется не менее чем в 60 тысяч рублей за 7 дней. При этом горящий тур в Турцию будет стоить около 50 тысяч рублей за человека.

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