Путин выделил Дагестану 5 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Дагестан получит 5 миллиардов рублей от России, заявил Владимир Путин. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Отмечается, что средства направят на развитие объектов туризма, реконструкцию уличной дорожной сети и завершение строительства универсального спортивного комплекса.

По информации издания, президент пригласил в Кремль 8-летнюю Раисат Акипову из Дагестана, которая хотела увидеть Путина во время его визита в Дербент, но у нее не получилось. Вместе они побывали в рабочем кабинете главы государства и позвонили министру финансов РФ Антону Силуанову.

"Мы с вами разговаривали, там есть несколько вопросов. У них есть выпадающие доходы на несколько миллиардов. <...> Не хватает денег", – подчеркнул российский лидер во время телефонного разговора.

Силуанов заявил, что деньги найдут. После этого президент сказал девочке, что она получила для Дагестана 5 миллиардов рублей и пригласил ее пить чай.

В июне глава государства посетил дагестанский город Дербент. Там он побывал в Джума-мечети. Президент добавил, что в РФ уважают Коран и религиозные чувства мусульман, он также напомнил, что проявление неуважения к священной книге ислама в России уголовно наказуемо.

Жители Дербента, встретившие Путина во время его визита в Дагестан, проявили поддержку и радость, о чем сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что, несмотря на санитарно-эпидемиологический режим, действующий вокруг Путина, президент решил не оставлять без внимания ожидающих его жителей.