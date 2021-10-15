Депутат британского парламента скончался в результате полученных ножевых ранений

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Британский депутат Дэвид Эймс, который получил ножевые ранения в результате нападения, скончался. Об этом сообщил аккаунт полиции графства Эссек в Twiiter.

По данным Sky News, происшествие случилось в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си. Мужчина вошел в приемную избирательного округа и несколько раз ранил депутата ножом.

"Мы прибыли на место происшествия и обнаружили раненого мужчину. Ему оказали помощь экстренные службы, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия", – сообщили в полиции.

Подозреваемого в совершении нападения задержали. Им оказался 25-летний мужчина.

Ранее сообщалось о нападении мужчины с луком и стрелами в норвежском городе Кунгсберг. В результате пять человек погибли, еще двое пострадали. Произошедшее полиция признала терактом.

