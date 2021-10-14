Полиция Норвегии признала терактом убийство пяти человек в Кунгсберге

15:31
Фото: ТАСС/EPA/TERJE PEDERSEN
Норвежская полиция признала терактом нападение с луком и стрелами в Кунгсберге, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС.
"В данный момент произошедшее в Кунгсберге выглядит как теракт, но расследование прояснит точнее, какой был мотив", – говорится в заявлении ведомства.
Как сообщает телеканал NRK со ссылкой на представителя ведомства Анн Ирен Сване Матиассен, нападавший в ближайшее время пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.
"Должен быть проведен предварительный анализ <...> Эта проверка начнется сегодня", – говорится в сообщении.
По информации соседа обвиняемого, на которого ссылается газета VG, ранее злоумышленник был неоднократно замечен во дворе своего дома за фехтованием молотком, дубинкой и палками.
Также в 2020 году суд запретил стрелку видеться с членами семьи, поскольку тот угрожал убийством одному из них.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли, еще двое пострадали при нападении злоумышленника с луком и стрелами в норвежском городе Кунгсберг.
Преступник был задержан, им оказался 37-летний датчанин. Ему предъявили обвинение.
В Норвегии преступник застрелил несколько человек из лука
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