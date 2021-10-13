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Происшествия

13 октября, 20:56

Неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета в Испании

происшествия за рубежом

Фото: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Неизвестный устроил стрельбу в кампусе Университета Страны Басков в Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Инцидент произошел в городе Лехона.

"Был человек, который произвел выстрелы из ружья. Пострадавших нет, он уже задержан", – говорится в сообщении.

По информации издания El Pais, неизвестный стрелял в фасад здания факультета естественных наук.

В студенческом кампусе в городе Лехона в Испании произошла стрельба

Ранее сообщалось, что подросток устроил стрельбу возле московской школы. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств и установления всех обстоятельств произошедшего. В полиции организовали проверку.

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