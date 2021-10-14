Полиция Норвегии подтвердила гибель 5 человек при атаке неизвестного с луком и стрелами

Фото: телеграм-канал SHOT

Пять человек погибли, еще двое пострадали при нападении неизвестного с луком и стрелами в норвежском городе Кунгсберг. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель местной полиции Эйвинд Ос.

"Теперь подтверждаю, что пять человек погибли, двое пострадали. Один из пострадавших – полицейский", – сказал он в эфире телеканала NRK.

Он также заявил, что полиция Кунгсберга не исключает версию теракта. По их данным, нападавший действовал в одиночку.

В среду вечером, 13 октября, неизвестный мужчина, вооруженный луком и стрелами, открыл стрельбу по прохожим в центре Кунгсберга. Нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета в Испании. Инцидент произошел в городе Лехона.