Несколько человек погибли в результате нападения неизвестного в Норвегии

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В результате нападения неизвестного в Норвегии несколько человек погибли и несколько пострадали. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро.

Трагедия произошла в городе Кунгсберг.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося", – сказал сотрудник полиции Эйстен Ос.

Нападавшего задержали. По информации издания, злоумышленник стрелял из лука.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета в Испании. Инцидент произошел в городе Лехона.

