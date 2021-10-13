Несколько человек погибли в результате нападения неизвестного в Норвегии

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В результате нападения неизвестного в Норвегии несколько человек погибли и несколько пострадали. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро.
Трагедия произошла в городе Кунгсберг.
"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося", – сказал сотрудник полиции Эйстен Ос.
Нападавшего задержали. По информации издания, злоумышленник стрелял из лука.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета в Испании. Инцидент произошел в городе Лехона.