Полиция в Норвегии разыскивает еще одного человека с луком и стрелами

Фото: ТАСС/EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN

В норвежском Осло полиция организовала поиски еще одного человека с луком и стрелами, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Поиски были организованы в районе Хусеби после получения данной информации.

"Угрожающей ситуации не было, и мы не получали информации о том, чтобы кто-то был ранен. Мы обыскиваем окрестности, а также проверяем местные клубы лучников", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, еще двое пострадали при нападении неизвестного с луком и стрелами в норвежском городе Кунгсберг.

Преступник был задержан, ему предъявили обвинение. Полиция не исключила версию теракта.

