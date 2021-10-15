Трое молодых людей избили и ограбили прохожего на Волгоградском проспекте

14:30
Полиция задержала трех человек, которые избили и ограбили мужчину у станции метро "Кузьминки", пострадавший находится в больнице.
Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как трое подходят к прохожему, избивают его, валят на землю, а затем снимают с пострадавшего куртку и забирают из карманов все ценности.
Длилось это достаточно долго. Но никто из прохожих или автомобилистов, которые проезжали рядом, помочь не решился. Уголовное дело завели по статье "Разбой".
Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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