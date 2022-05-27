Цены на гречку снизились на 13% в России с конца марта – СМИ

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В России к 20 мая зафиксировали снижение оптовых цен на гречневую крупу на 13%, до 81,32 тысячи рублей за тонну, сообщает газета "Коммерсант".

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) отметили, что падение произошло на фоне низкого спроса после ажиотажа в марте, когда цена на крупу достигала максимальных 93,25 тысячи рублей за тонну. Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова также сообщила и о снижении цен на гречиху. Так, в Алтайском крае она упала в цене с 55–57 тысяч рублей до 50–52 за тонну с НДС во второй половине мая.

По словам экспертов, текущая цена гречки примерно соответствует уровню ноября 2021 года, при этом превышает ее стоимость на 23,1% годом ранее.

При этом Россия экспортировала 71 тысячу тонн гречихи и 85 тысяч тонн гречневой крупы в период с июля 2021 года до середины мая 2022 года, это на 33,6 и 19% ниже по сравнению с прошлым сезоном. Замгендиректора ИКАР связала сокращение экспорта с логистическими сложностями и более привлекательными ценами на крупу на внутреннем рынке.

В институте добавили, что рынок вступил в сезон-2021/2022 с рекордно низкими переходящими запасами в связи с высоким экспортом гречки и гречихи сезоном ранее, тогда вывезли порядка 25% урожая 2020 года.

По мнению гендиректор агрохолдинга "Степь" Андрея Недужко, до нового урожая производителям хватит запасов сырья, при этом признаков избытка на рынке нет. Он также не прогнозирует дальнейшего снижения цен. В то же время Глазунова считает, оптовая стоимость гречки продолжает снижаться из-за низкой активности на рынке.

В свою очередь, представители "Ленты" отметили сокращение спроса почти на треть в мае по сравнению с мартом – апрелем, однако он остается примерно на 10% выше уровня 2021 года. Кроме того, ретейлер уменьшил число заказов гречневой крупы, так как был сформирован достаточный запас. Восстановление спроса на продукцию ожидается не раньше июля, добавил спикер.

Снижение спроса на гречку в апреле и мае примерно на 10% также отметили в "Магните", связав это с закупками впрок в марте. Представитель X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Чижик") сообщил о падении продаж гречки более чем втрое по сравнению с мартом. В "АФГ Националь" среди причин сокращения спроса назвали прохождение ажиотажа.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России достаточно запасов сахара и гречки, чтобы удовлетворить внутренний спрос на эти продукты.

Кроме того, добавила Абрамченко, в текущем году планируется на 50 тысяч гектаров увеличить посевные площади гречихи и сахарной свеклы, также идет расширение географии поставок указанных продуктов из дружественных России стран.

