Торговые сети в Подмосковье увеличили поставки сахара на 30%

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Торговые сети в Московской области нарастили поставки сахара и других значимых продуктов на 30%. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Власти отметили, что спрос на сахар снизился почти в два раза в сравнении с февралем. Кроме того, продолжается еженедельный мониторинг розничных цен и товарных запасов на некоторые виды продуктов, во внимании находится 4 141 магазин.
"Незначительные перебои в поставках гречки и сахара еще фиксируются в Серебряных Прудах, Бронницах, Королеве, Зарайске, Дубне, Люберцах, Балашихе, Шатуре, Пушкинском, Сергиево-Посадском и Рузском округах. В ближайшее время ситуация стабилизируется", – отмечается в сообщении.
В правительстве Подмосковья подчеркнули, что дефицита сахара не будет. Но на сегодня из-за высокого спроса поставщики не успевают его фасовать в килограммовые пакеты.
Ранее ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в торговые точки в Воронежской области, несмотря на большие запасы этого товара на складах.
Между тем замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов уже заявлял, что в России достаточно запасов сахара. В ведомстве не ждут никаких перебоев с учетом того, что принято решение о запрете экспорта.
ФАС возбудила дело против "Пятерочки" и "Магнита" после проверки на рынке сахара
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