В Госдуме рассказали, могут ли наказать за перепродажу товаров в интернете

В России активизировались интернет-спекулянты. На популярных площадках бесплатных объявлений можно найти десятки предложений купить с серьезной наценкой товары, на которые наблюдался повышенный спрос. Среди них сахар, средства индивидуальной гигиены и офисная бумага. Нашлись и те, кто выставил за огромные деньги продукты приостановивших работу в РФ брендов. Разбираемся, каким образом бороться с интернет-спекулянтами и как от них могут пострадать покупатели.



Перепродают втридорога

Фото: скриншот сайта avito.ru

На фоне экономических санкций против России в магазинах наблюдался повышенный спрос на некоторые виды товаров. Покупатели набирали впрок сахар, гречку и средства гигиены. Вместе с тем российские власти неоднократно напоминали гражданам, что товаров хватит на всех.

Сейчас повышенный спрос на продукты питания в России спал. Тем не менее в Сети появились спекулянты, которые пытаются заработать на страхах россиян. Например, на сайте объявлений "Авито" можно встретить десятки предложений по продаже сахара, причем цены варьируются и достигают 100 рублей за килограмм.

Есть и более скрытные продавцы, которое готовы назвать стоимость только в личных сообщениях. Вместе с тем в пресс-службе "Авито" сообщили, что сервис постоянно проверяет объявления по продаже сахара, чтобы исключить спекулятивные предложения.





пресс-служба "Авито" На платформе нет сахара дороже 100 рублей за килограммам песка. Все спекулятивные объявления отклонены, в случае появления – будут смодерированы. В данной ситуации считаем правильным не допускать на платформе преднамеренных ценовых провокаций.

Помимо сахара, в Сети по завышенным ценам торгуют и предметами женской гигиены. Некоторые продавцы просят за упаковку с 20 прокладками от 300 до 500 рублей. "Упаковки новые, невскрытые, покупала себе, продаю", – пишет в одном из объявлений москвичка Ксения, которая просит за пачку 500 рублей.

"Средства личной гигиены, какие фирмы нужны, пишите. "Ежедневки" по 400 рублей", – предлагает жительница Краснодарского края Алина.

Некоторые пытаются разбогатеть и на офисной бумаге. Пачки, которые раньше стоили в среднем 300 рублей, продавцы предлагают от 1 000 рублей и выше.

Некоторые россияне решили разжиться на ностальгии по приостановившим работу в РФ брендам. Например, можно найти объявления о продаже соуса из McDonald's за пять тысяч рублей. За чизбургер один из продавцов попросил 15 тысяч рублей. Пользователь под именем Андрей из Москвы продает пакетик сахара из McDonald's за семь тысяч рублей.



Это законно?

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев в разговоре с Москвой 24 объяснил, в каком случае за перепродажу товаров могут привлечь к ответственности.

"Если подобные операции носят системный, повторяющийся характер и они проводятся не предприятиями, а физическими лицами, то фактически, с учетом текущей ситуации, государство вполне может проанализировать подобную деятельность на предмет соответствия законодательству, не является ли это незаконным предпринимательством. Извлечение прибыли, ведение сделок купли-продажи без какой-либо регистрации и уплаты налогов. Таким образом, подобных недобросовестных "участников рынка" можно и нужно привлекать к ответственности", – отметил депутат.





Алексей Канаев член комитета Госдумы по промышленности и торговле У нас действующее законодательство предусматривает ответственность за незаконное предпринимательство. Когда человек извлекает доход, не уплачивает налог, уклонение от налогов… Как минимум две статьи и административного, и уголовного кодекса, на мой взгляд, очевидно в таких случаях можно предъявлять.

По словам Канаева, отслеживать подобную торговлю должны правоохранительные органы: Следственный комитет, прокуратура и МВД. Кроме того, обратить внимание ведомств на спекулянтов может Федеральная антимонопольная служба, сказал он. При этом депутат заметил, что, если человек один раз набрал много товара и теперь пытается все продать, привлекать его к ответственности не станут.

"В таких случаях вряд ли. Здесь надо смотреть на тяжесть последствий. Речь идет именно о систематической деятельности, которая подпадает под предпринимательство. До абсурда доводить эту историю точно не надо", – заключил Канаев.



Покупатель не защищен

Перекупщики начали активно пользоваться дефицитом на некоторые виды товаров

Юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко рассказала Москве 24, что физические лица имеют право выставлять товар по той цене, по которой считают необходимым. Ограничений на перепродажу по более высокой стоимости для них на данный момент нет, отметила эксперт.





Яна Бондаренко юрист, специалист по защите прав потребителей На сегодняшний день именно такая ситуация. На данный момент ограничений, что физлица не могут продавать товар по другой стоимости, нет.

Интернет-площадка, на которой размещаются объявления о перепродаже товаров по завышенным ценам, может блокировать их по собственной инициативе, продолжает юрист. Действующее законодательство не обязывает онлайн-ресурсы закрывать подобные предложения, обратила она внимание.

"Выходя на эту площадку, продавец подписывает соглашение, что принимает ее правила. Соответственно, он должен их соблюдать. Поэтому ограничивать объявление о перепродаже товаров по более высокой цене – право самой площадки. Они могут контролировать стоимость того или иного товара", – объяснила Бондаренко.

Эксперт предупреждает, что приобретение товаров у физлица может обернуться для покупателя неприятными последствиями. К примеру, если продукт оказался испорченным, предъявить претензии будет фактически некому. Покупателю для подачи иска в суд придется самостоятельно искать место жительства продавца, добавила юрист.

Кроме того, ажиотажным спросом пытаются воспользоваться мошенники, предупреждает Бондаренко. По ее словам, сейчас наблюдается всплеск преступных схем. По этой причине эксперт советует искать продавцов только в своем городе, встречаться с ними лично и расплачиваться за товар после его осмотра. Таким образом можно обезопасить себя от мошенников, заключила специалист.

