В Россельхозбанке заявили, что санкции Японии не окажут влияния на его работу

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Ограничительные меры, введенные властями Японии в отношении Россельхозбанка, никак не повлияют на его работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
"Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут никакого влияния на его деятельность и работу с клиентами. Банк не осуществляет операции в японских иенах", – сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что с 2014 года Россельхозбанк привлекает капитал и ресурсы только на российском рынке.
7 июня Япония добавила в санкционный список еще несколько российских банков. Согласно документу, под ограничительные меры подпали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции. В рамках нового пакета санкций активы данных кредитных организаций будут заморожены.
Также вводится запрет на экспорт в Россию товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры.
Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и Россельхозбанка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: