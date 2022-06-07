В Россельхозбанке заявили, что санкции Японии не окажут влияния на его работу

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Ограничительные меры, введенные властями Японии в отношении Россельхозбанка, никак не повлияют на его работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

"Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут никакого влияния на его деятельность и работу с клиентами. Банк не осуществляет операции в японских иенах", – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что с 2014 года Россельхозбанк привлекает капитал и ресурсы только на российском рынке.

7 июня Япония добавила в санкционный список еще несколько российских банков. Согласно документу, под ограничительные меры подпали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции. В рамках нового пакета санкций активы данных кредитных организаций будут заморожены.

Также вводится запрет на экспорт в Россию товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

