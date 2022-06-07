В РФ придумали схему по избавлению банков от замороженных активов – СМИ

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Министерство экономического развития подготовило проект закона, согласно которому кредитные организации РФ, подпавшие под санкции, могут получить возможность очистить свои балансы по-новому, сообщает РБК.
Из документа следует, что подпавшие под ограничения со стороны Запада банки смогут создать новое юрлицо, перевести на него замороженные активы и пассивы в виде обязательств перед зарубежными странами. Таким образом все расчеты по долгу будут исполняться лишь за счет активов новой организации, то есть замороженных.
В ЦБ же сообщили, что в данном случае создаются условия для того, чтобы кредитные организации, находящиеся в тяжелой ситуации из-за антироссийских ограничений, могли и дальше вести работу без сильного финансового содействия со стороны РФ.
Изменения начнут действовать со дня официального опубликования закона и после всех этапов рассмотрения. Однако перестроиться банки смогут до 1 июля следующего года. Они будут иметь право выбрать отдельное юрлицо для перевода на него активов, имущества и обязательств с баланса.
Согласно законопроекту, это может быть:
Как пояснила партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Токарева, данная инициатива властей является нетипичной как минимум потому, что предполагает создание нового юрлица. Кроме того, по словам эксперта, на сегодняшний день полноценная нормативная база под такую схему отсутствует.
Старший партнер ФБК Legal Александр Ермоленко, в свою очередь, отметил, что перестройка банков таким образом удобна тем, что не приходится платить дополнительных налогов.
"Передать обязательства в результате прямых сделок не всегда удобно, бывает, нужно придумывать сложные схемы, получать согласие кредиторов, а реорганизация снимает эту необходимость – достаточно просто уведомить кредиторов", – заключил эксперт.
Ранее глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на поддержку российской экономики в условиях санкций было выделено в общей сложности восемь триллионов рублей. Еще 600 миллиардов рублей было направлено на пенсионное обеспечение, в следующем году на эти цели выделят триллион рублей.
Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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