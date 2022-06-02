Поступления в бюджет Москвы от производителей напитков увеличились на 34%

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
За первые три месяца текущего года налоговые поступления в городской бюджет от столичных производителей напитков составили 1,1 миллиарда рублей, что на 34,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Поступления налога на прибыль от столичных производителей напитков в январе – марте этого года достигли 386,1 миллиона рублей, это на 21,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", – рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
По его словам, поступления выросли и по другим категориям налогов. Например, за указанный период поступления по НДФЛ составили 670 миллионов рублей, что примерно на 50% больше, чем в прошлом году. Отчисления по специальным налоговым режимам между тем выросли на 14,2%.
Уточняется, что отечественные производители смогли нарастить выпуск своей продукции на фоне ухода с российского рынка зарубежных компаний и освобождения товарных ниш. Так, с февраля по март производство напитков в Москве увеличилось более чем на треть.
Ранее в России появились первые аналоги напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Их выпускает столичный пиво-безалкогольный комбинат "Очаково". Отечественные аналоги популярных газировок получили названия CoolCola, Fancy и Street.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: