Поступления в бюджет Москвы от производителей напитков увеличились на 34%

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За первые три месяца текущего года налоговые поступления в городской бюджет от столичных производителей напитков составили 1,1 миллиарда рублей, что на 34,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Поступления налога на прибыль от столичных производителей напитков в январе – марте этого года достигли 386,1 миллиона рублей, это на 21,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", – рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, поступления выросли и по другим категориям налогов. Например, за указанный период поступления по НДФЛ составили 670 миллионов рублей, что примерно на 50% больше, чем в прошлом году. Отчисления по специальным налоговым режимам между тем выросли на 14,2%.

Уточняется, что отечественные производители смогли нарастить выпуск своей продукции на фоне ухода с российского рынка зарубежных компаний и освобождения товарных ниш. Так, с февраля по март производство напитков в Москве увеличилось более чем на треть.

Ранее в России появились первые аналоги напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Их выпускает столичный пиво-безалкогольный комбинат "Очаково". Отечественные аналоги популярных газировок получили названия CoolCola, Fancy и Street.

