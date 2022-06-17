Собянин утвердил перевод в электронный вид услуги по признанию жилыми садовых домов

09:53
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сергей Собянин подписал постановление о переводе услуги по признанию садовых домов жилыми в электронный вид.
"Онлайн-услуга будет доступна на портале mos.ru. При этом сохранится возможность подать документы на бумажном носителе в центрах госуслуг "Мои документы" и окружных префектурах по месту нахождения объекта недвижимости", – говорится в сообщении.
Уточняется, что перевод садового дома в жилой возможен при предоставлении заключения по обследованию технического состояния объекта, выданного индивидуальным предпринимателем или членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.
Как отметили в пресс-службе, данный шаг позволит упростить получение услуги для владельцев недвижимости и поспособствует преобразованию садоводческих товариществ в жилые поселки с круглогодичным проживанием.
При этом в электронном виде также оказывается и услуга по признанию жилого дома садовым.
Ранее сообщалось, что сотрудники столичных центров "Мои документы" за последние три года около 6 тысяч раз оказали ветеранам Великой Отечественной войны госуслуги на дому. Одной из самых востребованных услуг оказалось оформление и выдача социальной карты.
В общей сложности сотрудникам центров за это время поступило более 30 тысяч звонков. Чаще всего ветераны обращались за помощью с оформлением и выдачей социальных карт, а также для получения справок о размере пенсий и других выплат.
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