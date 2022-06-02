Еще семь госуслуг стали доступны онлайн для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ внесло в список госуслуг, доступных для россиян в онлайн-формате, еще семь позиций. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"В список добавлены еще семь услуг. Теперь будет проводиться работа по их размещению на едином портале государственных и муниципальных услуг", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи портала госуслуг получат возможность записаться с помощью сервиса на прием к нотариусу. При этом услуга будет включать два вида записи: на прием по вопросу, связанному с наследственным делом, и на прием по остальным вопросам. В качестве эксперимента данная услуга была внедрена и опробована в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе, а теперь сервис станет доступен для всех россиян.

Кроме того, для пользователей портала будет доступно получение электронной выписки из бюро кредитных историй. Предприниматели, в свою очередь, смогут получать в электронном виде сведения из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке, реестра инвестиционных советников и другие данные.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей пользователей портала госуслуг. В частности, расширение функционала портала предусматривает появление там негосударственных кейсов. Помимо прочего, документ предусматривает развитие структуры электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов.