Кабмин РФ расширит возможности пользователей портала госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ расширит возможности пользователей портала госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Также документ предусматривает развитие структуры электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены", – уточняется в сообщении.

В структуру электронного правительства будет включен Национальный удостоверяющий центр, обеспечивающий выпуск отечественных сертификатов безопасности, которые требуются для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета.

В свою очередь, расширение функционала портала госуслуг предусматривает появление там негосударственных кейсов.

"Планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. Этот функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновленный функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью", – поясняет пресс-служба правительства.

В настоящий момент на портале размещена пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, однако в числе электронных услуг предлагается лишь возможность снятия машины с госрегистрации.

В сообщении кабмина также уточняется, что электронное правительство позволяет гражданам и госорганам взаимодействовать через интернет. В том числе получать госуслуги, оплачивать госпошлины, штрафы и задолженности.

Ранее сообщалось, что перевод почтовых уведомлений от госорганов в электронный формат на портал госуслуг могут завершить в России до конца текущего года. С этой целью уже подготовлен соответствующий проект федерального закона. При этом полный отказ от бумажных уведомлений в России вводить пока не планируют.