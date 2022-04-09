Кабмин РФ расширит возможности пользователей портала госуслуг

11:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство РФ расширит возможности пользователей портала госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Также документ предусматривает развитие структуры электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены", – уточняется в сообщении.
В структуру электронного правительства будет включен Национальный удостоверяющий центр, обеспечивающий выпуск отечественных сертификатов безопасности, которые требуются для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета.
В свою очередь, расширение функционала портала госуслуг предусматривает появление там негосударственных кейсов.
"Планируется, что первой негосударственной услугой, представленной на портале, станет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. Этот функционал будет доступен для пользователей, которые разместили данные о своей машине в личном кабинете. Обновленный функционал портала позволит подписать договор купли-продажи электронной подписью", – поясняет пресс-служба правительства.
В настоящий момент на портале размещена пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, однако в числе электронных услуг предлагается лишь возможность снятия машины с госрегистрации.
В сообщении кабмина также уточняется, что электронное правительство позволяет гражданам и госорганам взаимодействовать через интернет. В том числе получать госуслуги, оплачивать госпошлины, штрафы и задолженности.
Ранее сообщалось, что перевод почтовых уведомлений от госорганов в электронный формат на портал госуслуг могут завершить в России до конца текущего года. С этой целью уже подготовлен соответствующий проект федерального закона. При этом полный отказ от бумажных уведомлений в России вводить пока не планируют.
На госуслугах запущена форма предварительной заявки на получение грантов IT-компаниями
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: