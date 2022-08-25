Юрист рассказал о штрафах, которые грозят дачникам после сбора урожая

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Дачники, нелегально выставляющие на продажу урожай на стихийных рынках или возле ярмарок, могут быть оштрафованы на 2 000 рублей, сообщил Ura.ru юрист "Единого центра защиты" Андрей Горин.

"В данной ситуации садовод рискует получить штраф за торговлю в неположенном месте. Он варьируется от 500 до 2 000 рублей", – уточнил эксперт.

Он напомнил, что на обычных рынках в городе есть места, которые дают всем желающим. При этом условия зависят от администрации рынка. Однако продавать на них урожай можно, не боясь штрафов. Горин также предупредил, что в таких местах скорость торговли будет заметно ниже из-за большой конкуренции.

Касаемо ярмарок, юрист отметил, что дачники, чтобы не получить штраф, могут подавать заявки на участие. Однако организаторы могут попросить большой взнос.

"Как правило, на данных ярмарках всегда присутствуют представители охраны правопорядка. И шанс получить штраф при попытке сбывать товар рядом с ней более высокий", – предупредил эксперт.

Горин также обратил внимание на необходимость уплаты налогов, которыми, по его словам, многие нередко пренебрегают.

"Практика рассмотрения дел по поводу неуплаты дачниками налогов есть, и сводится она к следующему: если соблюдаются условия, суды отказывают в иске, а если нет, то суд взыскивает долги", – уточнил юрист.

Ранее член ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, какие законы дачники могут непроизвольно нарушить. По ее словам, большая часть таких нарушений связана с пожарной безопасностью. Так, при установке мангала нужно учитывать расстояние до других построек, оно должно быть не менее пяти метров.

Эксперт также отмечала, что дачников могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, организацию свалки отходов на участке и несогласованное выкапывание котлована.

