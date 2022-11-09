Эксперты рассказали, как подготовить дачу к зиме и не получить штраф

В столичном регионе подошел к концу дачный сезон. Садоводы напоследок приводят в порядок участки и закрывают на зиму дома. Вместе с тем эксперты предупреждают, что за определенные действия им может грозить административная ответственность. Разбираемся, как подготовить дачу к зиме и не получить штраф.



Аккуратнее с огнем

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в разговоре с Москвой 24 напомнил, что сжигать мусор и сухие ветки на своем участке можно только особыми способами. Они закреплены постановлением правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое действует с 1 января 2021 года.





Ваге Рыбченко руководитель юридической приемной Московского союза садоводов В постановлении правительства РФ сказано, что сжигать мусор необходимо подальше от жилых домов, построек, деревьев и леса. Предварительно нужно сделать небольшой ров или установить емкость, в которой огонь не сможет распространиться.

В частности, глубина рва или ямы должна быть не менее 30 сантиметров, тогда как диаметр – не более метра. Что касается емкости, то речь идет о бочке или баке из металла либо других негорючих материалов. Их объем должен составлять кубический метр.

Емкость для сжигания или ров нужно расположить минимум в пяти метрах от жилых домов, в 30 метрах от лиственного леса и в 100 метрах от хвойного леса. Если человек нарушит требования пожарной безопасности, то на него могут наложить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Также владельцам участков стоит вывезти крупногабаритный мусор, стройматериалы и другие отходы со своего участка.





Ваге Рыбченко руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Если человек захламляет свой участок, это сразу два вида административного нарушения – нарушение противопожарных правил и нарушение целевого использования участка. Кроме того, из-за мусора на участке может появиться неприятный запах или живность, все это будет мешать соседям, и они вправе обратиться в суд.

За нецелевое использование земли сумма штрафа составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.



Защита участка

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Перед зимним сезоном владельцам дач необходимо вывезти ценные вещи с участка. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"Пожалуй, это самое важное правило, которое точно защитит ваше имущество", – отметил эксперт.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Не у каждого есть финансовая возможность установить систему видеонаблюдения. Но участники СНТ и дачных кооперативов могут договориться с председателем и установить на всех участках систему охраны периметра, это будет выгоднее. Датчики устанавливаются у забора и реагируют на проникновение.

Однако для этого СНТ или кооперативу нужен сторож, который будет реагировать на сработавшую систему, продолжает Гринин. "Обсудить возможность нанять сторожа, который будет делать ежедневный обход территорий, необходимо также с председателем садового товарищества", – отметил он.

По словам эксперта, зимой дачам нередко угрожают бездомные, которые приходят в жилые дома, чтобы погреться, из-за этого возникает риск пожара.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Поэтому необходимо убрать дрова и легковоспламеняющиеся предметы подальше от жилой постройки. Если отопление электрическое, дом необходимо обесточить.

Гринин добавил, что часто дачные воры охотятся за цветными и черными металлами. Вещи из таких материалов необходимо убрать с участка.

