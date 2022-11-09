Эксперты рассказали, как подготовить дачу к зиме и не получить штраф

В столичном регионе подошел к концу дачный сезон. Садоводы напоследок приводят в порядок участки и закрывают на зиму дома. Вместе с тем эксперты предупреждают, что за определенные действия им может грозить административная ответственность. Разбираемся, как подготовить дачу к зиме и не получить штраф.
Аккуратнее с огнем
Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в разговоре с Москвой 24 напомнил, что сжигать мусор и сухие ветки на своем участке можно только особыми способами. Они закреплены постановлением правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое действует с 1 января 2021 года.
В частности, глубина рва или ямы должна быть не менее 30 сантиметров, тогда как диаметр – не более метра. Что касается емкости, то речь идет о бочке или баке из металла либо других негорючих материалов. Их объем должен составлять кубический метр.
Емкость для сжигания или ров нужно расположить минимум в пяти метрах от жилых домов, в 30 метрах от лиственного леса и в 100 метрах от хвойного леса. Если человек нарушит требования пожарной безопасности, то на него могут наложить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
Также владельцам участков стоит вывезти крупногабаритный мусор, стройматериалы и другие отходы со своего участка.
За нецелевое использование земли сумма штрафа составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.
Защита участка
Перед зимним сезоном владельцам дач необходимо вывезти ценные вещи с участка. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.
"Пожалуй, это самое важное правило, которое точно защитит ваше имущество", – отметил эксперт.
Однако для этого СНТ или кооперативу нужен сторож, который будет реагировать на сработавшую систему, продолжает Гринин. "Обсудить возможность нанять сторожа, который будет делать ежедневный обход территорий, необходимо также с председателем садового товарищества", – отметил он.
По словам эксперта, зимой дачам нередко угрожают бездомные, которые приходят в жилые дома, чтобы погреться, из-за этого возникает риск пожара.
Гринин добавил, что часто дачные воры охотятся за цветными и черными металлами. Вещи из таких материалов необходимо убрать с участка.