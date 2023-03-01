08:00Общество
Отоларинголог объяснил, чем опасна искривленная перегородка носа
Фото: depositphotos/belchonock
Искривленная носовая перегородка может стать причиной головной боли, апноэ и гайморита. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ Юрий Русецкий.
По словам врача, перегородка – это очень важная структура, которая делит носовую полость пополам. При этом ее искривление может быть естественным и не вызывать неприятных симптомов у человека.
"Между боковой стенкой полости носа и этой перегородкой проходит воздух. Если она искривлена немного, воздух просто ее огибает, люди этого не замечают. Но если она искривлена сильно, то перекрывает носовое дыхание. И тогда уже воздух может останавливаться или проходить, но с нарушением аэродинамики", – рассказал отоларинголог.
Первый признак сильно искривленной перегородки – затрудненное носовое дыхание. Кроме того, у человека ноздри могут дышать по-разному: одна хуже, другая лучше.
Если она имеет неправильную форму, то большая часть воздуха скапливается возле искривления и не проходит в носоглотку. На этом месте тонкая слизистая оболочка начинает сохнуть, и на ней образуются корочки, язвы, ранки, возникают кровотечения, предупредил врач.
Также из-за искривления могут страдать другие органы.
"Пока мы дышим, все наши клетки – головного мозга, нервных тканей – постоянно массивно потребляют кислород. Когда его становится меньше, все они начинают страдать. Самые чувствительные к гипоксии клетки – это клетки нервной ткани, головного мозга", – объяснил врач в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, сбоку от перегородки есть большие воздушные полости – гайморовы пазухи, которые открываются в полость носа.
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