Отоларинголог объяснил, чем опасна искривленная перегородка носа

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Искривленная носовая перегородка может стать причиной головной боли, апноэ и гайморита. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ Юрий Русецкий.

По словам врача, перегородка – это очень важная структура, которая делит носовую полость пополам. При этом ее искривление может быть естественным и не вызывать неприятных симптомов у человека.

"Между боковой стенкой полости носа и этой перегородкой проходит воздух. Если она искривлена немного, воздух просто ее огибает, люди этого не замечают. Но если она искривлена сильно, то перекрывает носовое дыхание. И тогда уже воздух может останавливаться или проходить, но с нарушением аэродинамики", – рассказал отоларинголог.

Первый признак сильно искривленной перегородки – затрудненное носовое дыхание. Кроме того, у человека ноздри могут дышать по-разному: одна хуже, другая лучше.





Юрий Русецкий доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ Исправлять перегородку нужно обязательно в том случае, если это искривление сопровождается какими-то функциональными проблемами. Например, мешает дышать, вызывает частые простудные заболевания, синусит (за счет блокирования пазух), головные боли, храп, синдром обструктивного апноэ сна. Тогда перегородку надо оперировать.

Если она имеет неправильную форму, то большая часть воздуха скапливается возле искривления и не проходит в носоглотку. На этом месте тонкая слизистая оболочка начинает сохнуть, и на ней образуются корочки, язвы, ранки, возникают кровотечения, предупредил врач.

Также из-за искривления могут страдать другие органы.

"Пока мы дышим, все наши клетки – головного мозга, нервных тканей – постоянно массивно потребляют кислород. Когда его становится меньше, все они начинают страдать. Самые чувствительные к гипоксии клетки – это клетки нервной ткани, головного мозга", – объяснил врач в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, сбоку от перегородки есть большие воздушные полости – гайморовы пазухи, которые открываются в полость носа.





Юрий Русецкий доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ Поэтому соустье между пазухами и носом должно всегда хорошо работать, тогда у человека не будет гайморита. Искривление носовой перегородки может быть причиной рецидивирующего и хронического синусита, гайморита, фронтита, этмоидита, сфеноидита.

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