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Происшествия

В подмосковном Домодедово загорелся автосервис на площади в 1000 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар начался в автосервисе в подмосковном Домодево на площади в тысячу квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает РИА Новости.

"Поступило сообщение о возгорании в автосервисе на площади тысяча квадратных метров по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1", – заявили в МЧС.

Согласно предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

Ранее сообщалось, что электроподстанция загорелась в здании, расположенном рядом с торговым центом "Метрополис" в Москве. Людей пришлось эвакуировать.

До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи "квадратов". В результате инцидента никто не пострадал.

Около 70 человек эвакуировали из горящего дома в Красногорске

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