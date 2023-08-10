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В подмосковном Домодедово загорелся автосервис на площади в 1000 квадратных метров
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар начался в автосервисе в подмосковном Домодево на площади в тысячу квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает РИА Новости.
"Поступило сообщение о возгорании в автосервисе на площади тысяча квадратных метров по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1", – заявили в МЧС.
Согласно предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.
Ранее сообщалось, что электроподстанция загорелась в здании, расположенном рядом с торговым центом "Метрополис" в Москве. Людей пришлось эвакуировать.
До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи "квадратов". В результате инцидента никто не пострадал.
Около 70 человек эвакуировали из горящего дома в Красногорске
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