"Двери повылетали": очевидцы рассказали о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

Мощный взрыв прогремел 9 августа в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, одна женщина погибла. Под завалами все еще могут оставаться люди. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Все будет восстановлено"

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа в 10:40. По данным пресс-службы Загорского оптико-механического завода, все случилось на территории, прилегающей к предприятию, – на пиротехническом складе, который арендовала частная компания.

Ангар площадью 1,6 тысячи квадратных метров полностью разрушен. Разбор завалов может занять минимум 12 часов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Людей из самого завода и ближайшего к нему детского сада эвакуировали.

Причиной стало "нарушение технологического процесса", Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Также рассматривалась версия об атаке завода с помощью беспилотника, однако она не подтвердилась.



Более 50 человек обратились за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде

По официальным данным, погибла 45-летняя женщина (она попала в реанимацию с ожогами 100% тела). Несколько человек все еще могут находиться под завалами. Глава региона уточнил, что троих извлекли – они в тяжелом состоянии. Всего число пострадавших – 56 человек, 30 из них находятся в больнице, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.

"Количество пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек. 30 из них находятся в больнице, шесть – в реанимации. Также 26 человек обращались в травмпункт", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, взрыв повредил около 20 многоэтажек и 4 соцучреждения, сообщили в администрации города. В областном министерстве энергетики "Интерфаксу" уточнили, что из-за повреждения котельной без горячего водоснабжения остались 19 многоквартирных домов, в которых живут порядка 10,9 тысячи человек.



Местные жители рассказали о ЧП на заводе в Сергиевом Посаде

При этом власти уже начали восстанавливать дома и социальные объекты, заявил замглавы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов.





Андрей Горбунов замглавы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Безусловно, все, что разрушено, все будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены. Все будет исправлено.

"До конца объем работ неизвестен, сейчас и от управляющих компаний, и от жителей собираем информацию", – подчеркнул Горбунов.

Склад пиротехники был арендован фирмой ОАО "Пиро-росс". В 2023 году она была признана банкротом. По информации из базы данных СПАРК, счета и имущество фирмы арестованы из-за неуплаты налогов. Кроме того, у компании есть долг в 900 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, более 350 тысяч – по заработной плате и 190 тысяч – по судебным издержкам. Ростехнадзор во время проверки в марте 2023 года объявил фирме предостережение, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

По словам бывшего сотрудника фирмы, сырье на производстве хранилось "где попало". Другой экс-работник сообщил, что сначала руководство задерживало зарплаты, а потом перестало их выплачивать. Многие приняли решение уволиться и подали в суд.

"Гриб" здоровый поднялся сразу"

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Как рассказала Москве 24 сотрудница Загорского оптико-механического завода, она сначала вообще не поняла, что происходит.

"Я в шоке была, я просто даже не поняла, что происходит: почему куда-то я падаю, все взрывается и что-то горит. Упала, с кресла прям волной скинуло, и все на меня повалилось, все стекла", – вспоминает женщина.

Другой работник рассказал телеканалу "360", что во время взрыва осколок стекла поранил ему голову.

"Ничего не увидел, работал за станком, сверлил детали. Взорвалось, стекла посыпались, ну и на голову стекло упало – окно рядом было. Двери повылетали, все разбросало взрывом", – сказал он.

Другой очевидец Виталий рассказал журналистам, что из-за происшествия пропал свет в торговом центре рядом с местом ЧП. В небе при этом появился огромный столб дыма, отметил он.





Виталий очевидец взрыва на заводе в Сергиевом Посаде Тряслись окна, вроде ничего не выбило, но слетели москитные сетки. Большой столб дыма, "гриб" здоровый поднялся сразу. У меня дом недалеко, я начал сразу смотреть, открыл окно: сверху какие-то остатки сыпались.

Местная жительница Олеся в разговоре с РЕН ТВ призналась, что сначала подумала – это гроза.

"Я сначала подумала, что гроза громыхнула, меня отбросило, уши заложило. Я не знаю, что это. Это что-то на производстве. У нас выбило у всех окна", – поделилась Олеся.

Еще одна жительница рассказала RT, что проснулась из-за грохота.





очевидец взрыва на заводе в Сергиевом Посаде Подскочила и я, и моя подруга. Увидев огроменный "гриб" дыма, мы, естественно, начали узнавать, что произошло.

Другой житель Сергиева Посада Сергей поделился с изданием, что, несмотря на большое количество машин экстренных служб, паники в городе не наблюдалось. Кроме того, мужчина подчеркнул, что до взрыва не видел в небе дронов или какой-либо еще техники. Ничего подозрительного не заметил и знакомый Сергея, с которым местный житель общался после произошедшего.