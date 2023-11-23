Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуализированном нападении 30-летней давности – СМИ

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Мэра Нью-Йорка Эрика Адамса обвинили в сексуализированном нападении. Женщина заявила, что он сделал это в 1993 году, передает телеканал ABC News.

"Женщина обратилась с заявлением в отношении Адамса, полиции Нью-Йорка и двух неизвестных", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, Адамс во время этого инцидента был капитаном полиции. По словам заявительницы, на тот момент она работала городским служащим. В 1993 году, заявила она, мужчина подверг ее акту сексуализированного нападения. Женщина также рассказала, что из-за этого ей были причинены физические, психологические и другие травмы.

Между тем в офисе мэра заявили, что Адамс не знает заявительницу и отрицает ее слова. Кроме того, в полиции Нью-Йорка не подтвердили информацию о том, что женщина работала в управлении.

Ранее стало известно, что экс-модель Жанна Беллино подала иск против солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера. В заявлении указано, что они познакомились летом 1975 года в Нью-Йорке. Тогда девушке было 17 лет, а Тайлеру – около 27.

В 2022 году другая девушка, Джулия Холкомб, обвинила артиста в сексуальном насилии. Она также заявила, что солист разрушил ее жизнь из-за публикации мемуаров, где он упомянул об отношениях с несовершеннолетней.