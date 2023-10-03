Врача из Якутии осудили за сексуальное насилие над 9-летней девочкой

Фото: телеграм-канал Baza

Суд назначил мужчине из Среднеколымска 18 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней девочки. Об этом заявили в пресс-службе Верховного суда Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел 21 мая. Тогда 42-летний мужчина обманом привел к себе домой 9-летнюю школьницу, а после надругался над ней. По информации kp.ru, осужденный был заместителем главврача Среднеколымской районной больницы.

Следователи отметили, что мужчина уже был осужден за такое же преступление и до 2027 года должен был находиться под административным надзором.

В связи с этим суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима. Ему также запретили занимать должность, связанную с работой с детьми, в течение 15 лет. Теперь осужденный будет проходить принудительное лечение у врача-психиатра.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Москве возбудил дело против 37-летнего мужчины и 20-летней девушки, которые совратили 13-летнюю девочку в подвале дома на севере столицы. Задержанного мужчину также проверяют на причастность к совершению подобных преступлений ранее.

"Московский патруль": подмосковный суд вынес приговор убийце 5-летней девочки