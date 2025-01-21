Трамп подписал почти 200 указов в первый день на посту президента США

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Он уже подписал почти 200 указов, меморандумов и распоряжений. Среди них – указ о помиловании 1,5 тысячи человек, осужденных за нападение на Капитолий, и введение чрезвычайного положения на границах Америки.

Трамп также поручил закрыть основные пропускные пункты на границе с Мексикой, усилив военное присутствие, и подписал указ о статусе террористических организаций для мексиканских наркокартелей.

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