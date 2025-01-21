Американец устроил погром в чебуречной Москвы во время инаугурации Трампа

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В центре Москвы 20 января нетрезвых посетителей кафе задержали за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, погром в чебуречной устроил нетрезвый американец, отдыхавший со своей знакомой.

"Инцидент произошел в кафе "Чебуречная СССР" на Сретенке. 44-летний гражданин США отдыхал в заведении со своей знакомой из России", – сказал собеседник агентства.

По его словам, во время инаугурации президента США Дональда Трампа между посетителями кафе возник спор. Пара громко кричала и раскидывала вещи, после чего их задержали.

Инаугурация Трампа прошла 20 января. Во время мероприятия новый американский лидер дал обещание обеспечить США уважением в мире, укрепить безопасность, а также сделать вооруженные силы страны сильнейшими в мире.

В первый день своего президентства глава США подписал несколько десятков документов, уложившись в 47 минут и 5 секунд. Мероприятие превратилось в спонтанную пресс-конференцию. Лидера США окружали журналисты, на вопросы которых параллельно своей работе он отвечал.