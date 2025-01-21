Флаг США подняли над посольством в Москве после распоряжения Трампа

Фото: ТАСС/Павел Цуканов

Американский флаг был поднят над посольством США в Москве в рамках реализации распоряжения президента Штатов Дональда Трампа, передает ТАСС.

Ранее флаг был приспущен по приказу бывшего американского лидера Джо Байдена в память об ушедшем из жизни в возрасте 100 лет экс-президенте США Джимми Картере. Это распоряжение затрагивало не только посольство Штатов в Москве, но и иные правительственные здания в США и за границей, а также Белый дом. Флаг должен был быть приспущен на протяжении 30 дней со дня смерти Картера – с 30 декабря.

Однако накануне Трамп подписал документ, в котором распорядился никогда не приспускать флаги над правительственными зданиями во время инаугурации главы государства.

Инаугурация Трампа прошла 20 января. Во время мероприятия новый американский лидер заявил, что прежде всего будет ставить Соединенные Штаты, и дал обещание обеспечить страну уважением в мире, укрепить безопасность, а также сделать вооруженные силы страны сильнейшими в мире, объявив о начале "золотого века" США.

В первый день своего президентства новый глава США подписал несколько десятков документов, уложившись в 47 минут и 5 секунд. Причем мероприятие превратилось в спонтанную пресс-конференцию. Лидера США окружали журналисты, на вопросы которых параллельно своей работе он отвечал.

