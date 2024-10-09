МИД РФ назвал неприемлемым невыдачу виз США некоторым членам делегации на ГА ООН

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В России назвали неприемлемым невыдачу Вашингтоном виз ряду членов делегации РФ для участия в высокой неделе Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе пресс-конференции.

По словам дипломата, в США все время продолжаются и возникают проблемы с получением виз.

"В нарушение, кстати говоря, тех договоренностей и положений о том, как должна себя страна, принимающая центральные органы ООН, вести в отношении стран-членов, к сожалению, в Вашингтоне стараются использовать это в своих политических целях", – приводит слова Вершинина ТАСС.

Он пояснил, что визу не дали члену российской официальной делегации, руководителю комитета Госдумы России Леониду Слуцкому и еще ряду людей.

В свою очередь, глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что ООН похожа на старую компанию, не поспевающую за рынком и занимающую место.

Во время своего выступления на экономической конференции в Нью-Дели Джайшанкар отметил, что ООН, по сути, выступает лишь сторонним наблюдателем в происходящих в мире конфликтах.