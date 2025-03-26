ТАСС: посол РФ в США Дарчиев отправится в Вашингтон 26 марта

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев планирует отправится в США в среду, 26 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Как ожидается, посол отправляется в Вашингтон 26 марта", – сообщил собеседник агентства.

Более подробная информация о времени вылета дипломата не уточняется.

В феврале 2025 года США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Дарчиева. Спустя несколько дней Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главной задачей посла станет развитие отношений с США и отстаивание интересов России.