ТАСС: посол РФ в США Дарчиев отправится в Вашингтон 26 марта

26 марта, 07:18Политика
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев планирует отправится в США в среду, 26 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
"Как ожидается, посол отправляется в Вашингтон 26 марта", – сообщил собеседник агентства.
Более подробная информация о времени вылета дипломата не уточняется.
В феврале 2025 года США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Дарчиева. Спустя несколько дней Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главной задачей посла станет развитие отношений с США и отстаивание интересов России.
Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США