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26 марта, 07:18

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ТАСС: посол РФ в США Дарчиев отправится в Вашингтон 26 марта

Посол Дарчиев отправится в США 26 марта – СМИ

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев планирует отправится в США в среду, 26 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Как ожидается, посол отправляется в Вашингтон 26 марта", – сообщил собеседник агентства.

Более подробная информация о времени вылета дипломата не уточняется.

В феврале 2025 года США выдали агреман на назначение нового чрезвычайного и полномочного посла России в стране Дарчиева. Спустя несколько дней Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главной задачей посла станет развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США

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