Unherd: угрозы Трампа о новых санкциях не повлияют на планы Путина

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Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России не повлияют на планы Владимира Путина по Украине. Об этом пишет британский портал Unherd.

"Санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента, а США не могут резко увеличить военную помощь Украине, учитывая, что их запасы уже исчерпаны", – уверены журналисты.

Ранее американский лидер пригрозил России банковскими и вторичными санкциями. Он заметил, что у Москвы якобы не было причин для нанесения нескольких ударов по Украине. Поэтому Трамп расценил эти действия так, что руководство России якобы не хочет завершения конфликта.

Тем не менее позже президент США рассказывал про "очень хорошие переговоры" по России и Украине, которые состоялись в прошедшие выходные, 3 и 4 мая.

По данным аналитиков, с 2014 года в отношении Москвы ввели почти 29 тысяч различных санкций. При этом 92% от ограничений были введены с конца февраля 2022 года.

