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Заявление президента Украины Владимира Зеленского об "украинском Крыме" является истерией. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Парламентарий также высмеял отсылку Зеленского к конституции Украины насчет Крыма. Он напомнил, что основной закон страны прямо предоставлял крымчанам право на самоопределение.

Зеленский ранее сообщил, что Украина отказывается обсуждать с Россией статус принадлежности Крыма и других территорий. С его слов, это противоречит конституции государства.

Однако Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о территориальной принадлежности полуострова и новых регионов, подчеркнул депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он назвал несостоятельной ссылку Зеленского на украинскую конституцию.