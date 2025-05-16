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16 мая, 08:20

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Глава Крыма Константинов: слова Зеленского об "украинском Крыме" – это истерия

В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о полуострове

Фото: 123RF/wladyslawmus

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об "украинском Крыме" является истерией. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Парламентарий также высмеял отсылку Зеленского к конституции Украины насчет Крыма. Он напомнил, что основной закон страны прямо предоставлял крымчанам право на самоопределение.

Зеленский ранее сообщил, что Украина отказывается обсуждать с Россией статус принадлежности Крыма и других территорий. С его слов, это противоречит конституции государства.

Однако Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о территориальной принадлежности полуострова и новых регионов, подчеркнул депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он назвал несостоятельной ссылку Зеленского на украинскую конституцию.

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