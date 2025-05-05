Вице-спикер парламента Словакии Гашпар заявил, что вопрос Крыма уже решен

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Вопрос принадлежности Крыма уже решен. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Такое мнение, по его словам, высказывают многие политики. При этом Гашпар признал, что не знает, как будут развиваться события дальше, так как украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что не готов отдавать полуостров России.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал нелепой идею возвращения Крыма Украине в рамках урегулирования конфликта. По его словам, полуостров останется в составе России в рамках сделки. Глава Белого дома отметил, что Зеленский это понимает.

Сам украинский лидер признавался, что не сможет вернуть Крым военным путем. Тем не менее он уточнял, что власти Украины будут обсуждать любые территориальные вопросы только после полного прекращения огня.

