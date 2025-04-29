Глава Госсовета Крыма Константинов: для Украины мир на условиях РФ станет лучшим решением

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Для украинского президента Владимира Зеленского заключить мирную сделку на условиях РФ с признанием Крыма российским лучше, чем потерять всю страну. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, сообщает ТАСС.

По словам Константинова, украинский лидер не сможет переломить ход переговоров. При этом, обратил внимание он, если не будет определена легитимность Крыма, то и с другими территориями будет неопределенность.

"Тогда о чем мир, в чем его смысл для нас? Признание Крыма – начало большого процесса признания всех новых регионов, установления новой политической реальности для Украины после выборов президента Украины", – заявил глава Госсовета.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский готов отказаться от своих требований по возвращению Крыма. Он отметил, что полуостров останется в составе России в рамках предстоящей сделки.

Тем временем в Кремле подчеркнули, что слова американского лидера про признание Крыма российским полностью корреспондируются с пониманием властей РФ. По мнению пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, учет интересов России является обязательным условием для урегулирования конфликта на Украине.