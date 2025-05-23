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Великобритания контролирует президента Украины Владимира Зеленского путем потакания его "хотелкам" на фоне переговоров в Стамбуле. Об этом заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, контроль осуществляется в составе трио, которое включает в себя, помимо Украины, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Поддержка желаний Зеленского укрепляет его воинственное настроение, создавая ощущение безнаказанности за то, что он делает, добавил Келин.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время своей поездки в Рим он слышал речи о том, что страны Европы хотят конфликта. Один из кардиналов рассказал Рубио, что американский лидер Дональд Трамп хочет мира, а некоторые европейцы призывают к войне.

При этом Соединенные Штаты уступят роль в урегулировании украинского кризиса Европе, если не будет существенного прогресса в рамках мирных переговоров, указывал Трамп. По его мнению, США изначально не надо было вмешиваться в этот конфликт.