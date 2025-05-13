Трамп предостерег Запад от "очередной бесконечной войны" в Европе

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Запад не должен втягивать сам себя в еще одну "бесконечную войну" в Европе, заявил президент США Дональд Трамп на двустороннем инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, комментируя конфликт на Украине.

"Мы должны остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы – как единая, непобедимая команда", – передает РИА Новости слова американского лидера.

Вместо этого необходимо сосредоточиться на совместных действиях ради будущего. По словам Трампа, он всегда предпочитает мир и партнерство, если этих целей можно достичь. Президент США заявил, что он неустанно вовлечен в усилия по урегулированию украинского конфликта.

Вашингтон ожидает довольно хороших результатов по итогам встречи Москвы и Киева в Стамбуле, сказал американский лидер. Ожидается, что на переговорах РФ и Украины будут госсекретарь США Марко Рубио и другие американские должностные лица.

Прямые переговоры в Турции между РФ и Украиной могут пройти 15 мая, такое предложение ранее сделал Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский согласился на это и заявил, что будет "ждать" Путина лично.

На это рассчитывают и в США. Если президент России прибудет на переговоры в Стамбул, то встречу может посетить и сам Трамп, заявлял ранее спецпосланник лидера Штатов по Украине Кит Келлог. Основными темами встречи станут вопросы территорий, формат использования Запорожской АЭС и вопрос доступа Украины к Днепру и Черному морю.

