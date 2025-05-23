Борт с освобожденными из плена ВСУ российскими бойцами приземлился в Подмосковье

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Самолет с 270 бойцами РФ, освобожденными из украинского плена, совершил посадку в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Выходя из самолета, солдаты держали в руках развернутый российский флаг. В столице военные пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Соглашения о передаче пленных по формуле 1 000 на 1 000 удалось достичь во время переговоров между Москвой и Киевом в турецком Стамбуле 16 мая. Причем обе стороны намеревались реализовать план как можно скорее.

23 мая в Россию вернулись 270 военных. На родину также были возвращены 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области, захваченные ВСУ.