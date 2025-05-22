Путин заверил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ

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Россия будет отвечать на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заверил Владимир Путин в разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым.

Кроме того, президент пожелал чиновнику скорейшего выздоровления.

Волобуев пострадал при атаке БПЛА ВСУ по машине. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, тот успел выйти из автомобиля за несколько минут до атаки. Однако он получил травмы.

Сейчас Волобуев находится в состоянии средней тяжести. Жизни политика ничего не угрожает, уточнил Хинштейн. Он также указал, что эта атака стала четвертой для Волобуева. Глава Курской области считает, что политик заслужил получить государственную награду.