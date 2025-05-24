Самолет с освобожденными из украинского плена бойцами РФ приземлился в Подмосковье

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Самолет, в котором находились 307 российских военных, освобожденных из украинского плена, приземлился в Московской области. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Соглашения о передаче пленных по формуле 1 000 на 1 000 удалось достичь во время переговоров между Москвой и Киевом в турецком Стамбуле 16 мая. Причем обе стороны намеревались реализовать план как можно скорее.

24 мая в Россию вернулись 307 военнослужащих. Кроме того, 23-го числа из плена были освобождены 270 бойцов. На родину также были возвращены 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области, захваченные ВСУ.

Вместе с тем провести обмен пленными Россия планирует и с США. Лидеры стран Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в рамках телефонного разговора вернуть по 9 граждан.

