Фидан рассказал о профессионализме делегаций РФ и Украины на переговорах

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что увидел профессионализм делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле.

"Да, иногда у людей могут быть эмоциональные моменты, может быть волнение, но в целом градус эмоций намного ниже того, что я ожидал", – рассказал он в беседе с телеканалом TRT.

По словам Фидана, в процессе переговоров российской и украинской делегаций не было бурных обсуждений, оскорблений или обвинений. Он уточнил, что стороны старались продвинуть свою позицию относительно украинского конфликта.

Кроме того, глава турецкого МИД назвал прошедшую беседу хорошей, она прошла "на наилучшем возможном уровне".

"Сторонам важно не покидать стол переговоров и продолжать обсуждения с ориентиром на прекращение огня и на мир. Это наш совет сторонам", – указал Фидан.

Он также добавил, что место проведения беседы Москвы и Киева не важно. Самое главное в этой теме – продолжать диалог.

Второй раунд переговоров РФ и Украины прошел 2 июня. В ходе беседы Москва предложила ввести прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум по урегулированию конфликта.

Помимо этого, стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных в возрасте до 25 лет.

Как ранее уточнял Фидан, Россия и Украина уже пришли к согласию о новом раунде переговоров.