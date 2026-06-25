Мошенники запустили фейковый телеграм-бот от имени Социального фонда России

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Мошенники начали распространять поддельный телеграм-бот, который якобы помогает получить социальные выплаты от Социального фонда России (СФР). Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники действуют от имени государственной организации и обещают пользователям денежное вознаграждение более 200 тысяч рублей. После заполнения анкеты в диалог подключается псевдосотрудник фонда, который предлагает оплатить "гарантированный талон" для получения выплаты.

По данным ведомства, мошенники используют бот под названием "Инфонд", который выдается за сервис СФР. В описании указывается, что через него якобы можно "получить расчет суммы и поддержку от официального специалиста".

Для повышения доверия аферисты отправляют пользователям поддельные скриншоты отзывов о якобы успешном получении выплат. Сначала человека просят пройти регистрацию и ответить на несколько вопросов, после чего система якобы рассчитывает доступную сумму поддержки.

Затем жертву переводят в чат с "официальным специалистом фонда", который направляет реквизиты для оплаты "талона" стоимостью 1,4 тысячи рублей. После перевода денег пользователю обещают перечислить выплату.

В МВД напомнили, что государственные организации не предлагают оформление социальных выплат через телеграм-ботов. Информацию о положенных льготах, пенсиях, компенсациях и других мерах поддержки можно получить только через официальные ресурсы Социального фонда России.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня молодежи. Злоумышленники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах и грантах на обучение. Для получения средств аферисты предлагают перейти по ссылке на фишинговые сайты, копирующие государственные порталы и страницы крупных банков.