Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 11:25

Безопасность

Мошенники запустили фейковый телеграм-бот от имени Социального фонда России

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Мошенники начали распространять поддельный телеграм-бот, который якобы помогает получить социальные выплаты от Социального фонда России (СФР). Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники действуют от имени государственной организации и обещают пользователям денежное вознаграждение более 200 тысяч рублей. После заполнения анкеты в диалог подключается псевдосотрудник фонда, который предлагает оплатить "гарантированный талон" для получения выплаты.

По данным ведомства, мошенники используют бот под названием "Инфонд", который выдается за сервис СФР. В описании указывается, что через него якобы можно "получить расчет суммы и поддержку от официального специалиста".

Для повышения доверия аферисты отправляют пользователям поддельные скриншоты отзывов о якобы успешном получении выплат. Сначала человека просят пройти регистрацию и ответить на несколько вопросов, после чего система якобы рассчитывает доступную сумму поддержки.

Затем жертву переводят в чат с "официальным специалистом фонда", который направляет реквизиты для оплаты "талона" стоимостью 1,4 тысячи рублей. После перевода денег пользователю обещают перечислить выплату.

В МВД напомнили, что государственные организации не предлагают оформление социальных выплат через телеграм-ботов. Информацию о положенных льготах, пенсиях, компенсациях и других мерах поддержки можно получить только через официальные ресурсы Социального фонда России.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня молодежи. Злоумышленники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах и грантах на обучение. Для получения средств аферисты предлагают перейти по ссылке на фишинговые сайты, копирующие государственные порталы и страницы крупных банков.

Читайте также


безопасность

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика