Схема движения поездов Курского направления изменится с 29 июня по 3 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов дальнего пригорода Курского направления изменится с 29 июня по 3 июля. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, на участке Гривно – Чехов поезда в обе стороны будут следовать по одному пути, "в область". Кроме того, будет отменена часть поездов, а часть – проследует укороченными маршрутами до и от станций Львовская и Подольск.

В этот период специалисты проведут плановые работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Столбовая – Чехов. На движение поездов второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) выполнение работ не повлияет.

Ранее в столице завершили надвижку пролетного строения на одном из путепроводов через пути МЦД-2 на финальном участке Московского скоростного диаметра (МСД). Всего специалисты выполнили 7 этапов надвижки, а в ходе последнего металлоконструкцию продвинули на 26 метров.

Работы над путями проходят при взаимодействии железнодорожников, мостовиков и самого города.