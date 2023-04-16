"Раскрывая тайны звезд": День цирка

Для героев сегодняшней истории работа в цирке стала не только проводником в мир большого кино, но и главным делом жизни. Клоуны и пародисты, эквилибристки и дрессировщицы – любимые артисты выходили на арену цирка в разных качествах.

Ежедневно совершая невозможное, они помогли поверить в то, что настоящие чудеса существуют.

Они блистали на цирковой арене прежде чем стали кумирами кино.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".