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13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": День цирка

"Раскрывая тайны звезд": День цирка

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"Откройте, Давид": Людмила Поргина

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Для героев сегодняшней истории работа в цирке стала не только проводником в мир большого кино, но и главным делом жизни. Клоуны и пародисты, эквилибристки и дрессировщицы – любимые артисты выходили на арену цирка в разных качествах.

Ежедневно совершая невозможное, они помогли поверить в то, что настоящие чудеса существуют.
Они блистали на цирковой арене прежде чем стали кумирами кино.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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