Продюсер Алибасов заявил, что чувствует себя "умеренно"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов находится дома и чувствует себя "умеренно". Об этом он рассказал телеканалу "360".

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 78-летний продюсер срочно обратился к медикам из-за возникших проблем с сердцем. Отмечалось, что его беспокоят боль в груди, отдающая в челюсть, плечо и руку.

Медики, по данным журналистов, выявили у Алибасова проблемы с нервами на сердце: некоторые из них перестали работать, из-за чего орган сокращается в неправильном ритме.

При этом сам продюсер отказался комментировать данную информацию и, как передают журналисты, отшучивался и каламбурил.

"Спасибо большое, что переживаете о моем здоровье. Я всем хочу сказать огромнейшее спасибо", – добавил Алибасов.

В свою очередь, супруга музыканта Елена Калинина, заявила, что с продюсером все в порядке и его ничего не тревожит. Проблема у Алибасова только одна – ему не хватает времени на все рабочие проекты, добавила Калинина.

Ранее экс-помощник продюсера Андрей Назаров рассказал о проблемах с позвоночником у Алибасова, из-за которых он не может сидеть прямо. По его словам, проблемы возникли после того, как музыкант два года назад получил повреждения позвоночника.

Из-за этого Алибасов не соглашается на перелеты или поездки в автомобиле, которые занимают больше часа, отметил Назаров. По его словам, продюсер также стал хуже себя чувствовать после инсульта.